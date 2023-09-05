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В соцсетях вирусными становятся короткие видео в полях с картошкой и корзинами

Кто не копает картошку, тот не бульбаш. Агротренды меняют локацию в социальных сетях белорусов.

Вместо зерновых и комбайнов вирусными становятся короткие видео в полях с картошкой, корзинами и мешками. Горожане в выходные активно "мигрируют" в деревню для сбора второго хлеба. Как правило, убирают картошку целыми семьями. При этом активно фиксируют урожай на камеры смартфонов и выкладывают результаты труда и запасы на зиму на своих страничках в соцсетях. Подписчиков просят не скупиться на бульбалайки. Впрочем обратная связь долго ждать не заставляет.

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