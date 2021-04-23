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В Совете Министров 23 апреля проблемы белорусов будет решать Сергей Ковальчук
В Совете Министров продолжаются приемы граждан. Сегодня проблемы белорусов будет решать министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Личный прием проходит по предварительной записи в Минске с 10:00.
Завтра по традиции на связи будут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич, в столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.
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