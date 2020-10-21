В Совете Министров на вопросы ответит министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович

Сегодня на вопросы ответит министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.На 23 число запланирован прием граждан у министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи.Встречи будут проходить по предварительнойзаписи с 10 утра. Регистрация по телефонам, которые сейчас на вашем экране.