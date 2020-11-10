В Совете Министров подвели итоги работы экономики за 9 месяцев

Коронавирус не должен стать основной причиной для снижения эффективной работы предприятий. На это обратил внимание премьер-министр Роман Головченко на заседании президиума Совета Министров, где подвели итоги работы экономики за 9 месяцев. Зарплаты бюджетников в Беларуси выросли почти на 14 %, в здравоохранении - на 22. Главная задача, которую удалось решить в непростых экономических условиях, - сохранение бесперебойной работы предприятий и отсутствие массового высвобождения работников.



