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В Совете Министров подвели итоги работы экономики за 9 месяцев
Коронавирус не должен стать основной причиной для снижения эффективной работы предприятий. На это обратил внимание премьер-министр Роман Головченко на заседании президиума Совета Министров, где подвели итоги работы экономики за 9 месяцев. Зарплаты бюджетников в Беларуси выросли почти на 14 %, в здравоохранении - на 22. Главная задача, которую удалось решить в непростых экономических условиях, - сохранение бесперебойной работы предприятий и отсутствие массового высвобождения работников.
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