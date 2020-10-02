В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан

Сегодня на вопросы ответит министр энергетики Виктор Каранкевич, 7 октября - заместитель премьер-министра Юрий Назаров. На 9-е число запланирован прием граждан у министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка. Встречи будут проходить по предварительной записи с 10-ти утра.

Завтра с вопросами можно будет обратиться на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.

