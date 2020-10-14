В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан

Сегодня на вопросы ответит министр экономики Александр Червяков, 16 октября - министр культуры Юрий Бондарь. На 21 число запланирован прием граждан у министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича. Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Регистрация по телефонам, которые сейчас на вашем экране.