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В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан
Сегодня на вопросы ответит министр экономики Александр Червяков, 16 октября - министр культуры Юрий Бондарь. На 21 число запланирован прием граждан у министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича. Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Регистрация по телефонам, которые сейчас на вашем экране.
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