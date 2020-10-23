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В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан

Сегодня запланирована встреча с белорусами у министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи. Она будет проходить по предварительной записи с 10:00. Регистрация по телефонам в видео.

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