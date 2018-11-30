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В Совете Министров продолжаются приемы граждан

Сегодня с вопросами можно обратиться к министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Ващенко. Напомним, прием будет проходить с 10-ти утра и только по предварительной записи.

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