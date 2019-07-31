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В Совете Министров продолжаются приемы граждан

В Совете Министров продолжаются уже традиционные приемы граждан. Сегодня на вопросы белорусов ответит министр культуры Юрий Бондарь. Личный прием всегда проводится по предварительной записи.

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