3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Совете Республики на приеме граждан с белорусами пообщалась Наталья Кочанова
Разобраться в проблемах и довести их до логического разрешения: в Совете Республики проходит прием граждан, с белорусами общается Наталья Кочанова. С просьбами или за советом люди приехали из разных регионов страны. В ходе рассмотрения вопросов участвуют и приглашенные должностные лица. На повестке - жилищные вопросы, социальная сфера, водоснабжение, здравоохранение, общественный порядок и не только. Так, многодетная семья хотела бы улучшить свои жилищные условия, но в Пуховичском районе вообще не строится жилье для нуждающихся. А жительница Смолевичей обратилась с наболевшей проблемой по установлению границ земельного участка.
Оформляла земельный участок, и у нас возник конфликт с соседями по поводу того, что она стала нарушать границы моего земельного участка. И все межевые знаки она передвигала, ломала, забор сносила без моего участия и без моего согласия.
Многодетная семья не смогла улучшить жилищные условия в своем райисполкоме. Пришлось обратиться к Наталье Ивановне Кочановой. Мы проживаем в 26 квадратах у моей свекрови. Получается, у нас в составе семьи четверо детей, я и супруг.
Часть вопросов лежит в плоскости местных органов власти, и за них эти вопросы никто решать не будет. К нам обращаются, мы даем поручения, они рассматривают эти вопросы. Надо, конечно, более внимательно относиться к тем обращениям, с которыми приходят люди. Они приезжают сюда и видят сразу где-то свои ошибки, где неправильно проконсультировали человека или дали ему неправомерный ответ, если такое случается. Наша работа выстроена именно таким образом. Мы будем делать все для того, чтобы те вопросы, которые возникают у наших граждан, разрешались по справедливости.
2 мая сенаторы проведут единый день приема граждан в Гомельской области
Парламентариям такие встречи позволяют объективно оценить ситуации в регионах и в отдельных сферах, которые вынудили граждан обратиться за помощью. С начала года сенаторами рассмотрено около 1200 обращений. Положительно себя зарекомендовала и практика выездных приемов. Следующий единый день приема граждан сенаторы проведут 2 мая в Гомельской области.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов