В Совете Республики на приеме граждан с белорусами пообщалась Наталья Кочанова

Часть вопросов лежит в плоскости местных органов власти, и за них эти вопросы никто решать не будет. К нам обращаются, мы даем поручения, они рассматривают эти вопросы. Надо, конечно, более внимательно относиться к тем обращениям, с которыми приходят люди. Они приезжают сюда и видят сразу где-то свои ошибки, где неправильно проконсультировали человека или дали ему неправомерный ответ, если такое случается. Наша работа выстроена именно таким образом. Мы будем делать все для того, чтобы те вопросы, которые возникают у наших граждан, разрешались по справедливости.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси