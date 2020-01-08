Возродить дело жизни и дать работу другим белорусам - с таким вопросом сегодня обратился житель Минска к заместителю председателя Совета Республики. Диалог с Анатолием Исаченко длился около 40 минут. Стороны внимательно выслушали друг друга. Зампред пообещал решить проблему. К слову, именно сегодня в Совете Республики начались первые в этом году приемы граждан.



Завтра желающих примет председатель постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый. А Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет встречу 10 января. 14 января рассмотрит проблемные вопросы председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Приемы также запланированы на 15, 21 и 22 января. Напомним, личный прием проводится по предварительной записи.



