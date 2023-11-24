В Совете Республики обсудили развитие Союзного государства и предстоящий Форум регионов

Модельные законы создаются не для того, чтобы их в таком виде принять. Это лишь опыт и предложение к формированию законов Союзного государства. Поэтому важная тема. Обсудили, как это лучше делать, как планировать эту работу, в каких областях нам развивать это сотрудничество.

Юрий Воробьев, зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания России