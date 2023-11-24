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В Совете Республики обсудили развитие Союзного государства и предстоящий Форум регионов

Развитие Союзного государства и предстоящий Форум регионов обсуждали сегодня в Совете Республики Национального собрания Беларуси. Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова провела встречу с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Юрием Воробьевым.

О взаимовыгодном партнерстве говорили и на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Юрий Воробьев отметил, что, несмотря на все внешние вызовы и ограничения, взаимодействие России и Беларуси продолжает крепнуть и развиваться, государства действуют как одна дружная команда. Стороны также обсудили развитие модельного законотворчества.

Сейчас еще разрабатывается проект модельного закона о приграничном сотрудничестве. Мы видим достаточно перспективным направление модельного законотворчества в части выработки единых подходов к регулированию наиболее важных общественных отношений в тех или иных сферах, которые представляют взаимный интерес для Российской Федерации и Республики Беларусь.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси
Модельные законы создаются не для того, чтобы их в таком виде принять. Это лишь опыт и предложение к формированию законов Союзного государства. Поэтому важная тема. Обсудили, как это лучше делать, как планировать эту работу, в каких областях нам развивать это сотрудничество.
Юрий Воробьев, зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания России

За 2023 год товарооборот между Беларусью и Россией вырос на 11 %

Товарооборот между Беларусью и Россией за 9 месяцев текущего года составил 35,5 млрд долларов. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором взаимная торговля также била все рекорды.

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