3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Совете Республики обсудили развитие Союзного государства и предстоящий Форум регионов
Развитие Союзного государства и предстоящий Форум регионов обсуждали сегодня в Совете Республики Национального собрания Беларуси. Спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова провела встречу с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Юрием Воробьевым.
О взаимовыгодном партнерстве говорили и на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Юрий Воробьев отметил, что, несмотря на все внешние вызовы и ограничения, взаимодействие России и Беларуси продолжает крепнуть и развиваться, государства действуют как одна дружная команда. Стороны также обсудили развитие модельного законотворчества.
Сейчас еще разрабатывается проект модельного закона о приграничном сотрудничестве. Мы видим достаточно перспективным направление модельного законотворчества в части выработки единых подходов к регулированию наиболее важных общественных отношений в тех или иных сферах, которые представляют взаимный интерес для Российской Федерации и Республики Беларусь.
Модельные законы создаются не для того, чтобы их в таком виде принять. Это лишь опыт и предложение к формированию законов Союзного государства. Поэтому важная тема. Обсудили, как это лучше делать, как планировать эту работу, в каких областях нам развивать это сотрудничество.
За 2023 год товарооборот между Беларусью и Россией вырос на 11 %
Товарооборот между Беларусью и Россией за 9 месяцев текущего года составил 35,5 млрд долларов. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором взаимная торговля также била все рекорды.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ