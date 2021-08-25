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В Совете Республики прием граждан провел С. Рачков

В Совете Республики сегодня прием граждан провел председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Среди основных вопросов - правовые, помощь в трудоустройстве и восстановление на работе. Нередко белорусы вносят и предложения.

На предыдущем приеме у меня была дама, которая вносила предложения по работе Евразийской экономической комиссии. Она вносила определенные предложения. Они достаточно были интересные. Мы их направили в соответствующие белорусские ведомства и сейчас получили положительный отклико том, что ее предложения будут использованы при подготовке заседаний участия белорусских делегаций в заседании ЕЭК.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Личные приемы граждан проводятся на регулярной основе.


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