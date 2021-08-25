В Совете Республики прием граждан провел С. Рачков

На предыдущем приеме у меня была дама, которая вносила предложения по работе Евразийской экономической комиссии. Она вносила определенные предложения. Они достаточно были интересные. Мы их направили в соответствующие белорусские ведомства и сейчас получили положительный отклико том, что ее предложения будут использованы при подготовке заседаний участия белорусских делегаций в заседании ЕЭК.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси