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В Совете Республики продолжается проведение прямых телефонных линий
Завтра на связь выйдет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься с 10 утра до часа дня. В пятницу, 17 апреля, на вопросы граждан ответит вице-спикер Анатолий Исаченко. Линия будет работать с 10 до 12.
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