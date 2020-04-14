В Совете Республики продолжается проведение прямых телефонных линий

Завтра на связь выйдет председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Звонки будут приниматься с 10 утра до часа дня. В пятницу, 17 апреля, на вопросы граждан ответит вице-спикер Анатолий Исаченко. Линия будет работать с 10 до 12.