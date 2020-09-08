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В Совете Республики продолжаются личные встречи с гражданами. Сегодня прием проведет Татьяна Рунец

Сегодня прием проведет председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Начало в 10 утра. Записаться можно путем направления письменного или электронного обращения.

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