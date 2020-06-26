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В Совете Республики продолжаются прямые телефонные линии

Сегодня на связи с населением будет председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Задать сенатору интересующие вопросы можно с 10:00 до 13:00.

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