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Земельный вопрос и строительство для многодетных в топе обращений на прямую линию в Совете Республики
Услышать каждого и помочь оперативно решить проблему. В Совете Республики в эти минуты проходит прямая телефонная линия. На вопросы граждан отвечает председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец.
В топе обращений - земельный вопрос и строительство для многодетных. Не первый раз такие семьи звонят из Солигорска. Там сроки сдачи дома сдвинулись из-за перепроверки проектной документации. Местные власти заверили: в первом квартале 2020 все будет готово. Сенаторы взяли ситуацию под личный контроль.
Прямые телефонные линии в Совете Республики продолжаются. На следующей неделе на вопросы граждан ответят председатели постоянных комиссий Виктор Лискович и Сергей Рачков.
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