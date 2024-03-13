В Совете Республики школьникам вручили первые паспорта

Это действительно такой праздник. Потому что мы можем пообщаться с ребятами и увидеть, насколько важно для них это событие. Очень хорошая, на мой взгляд, традиция, которая сложилась в нашей стране. И мы всякий раз с огромной радостью принимаем участие в этой акции.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси