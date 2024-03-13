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В Совете Республики школьникам вручили первые паспорта
Побывать там, где идет работа над основными законами нашей страны, интересно и почетно. 13 марта отличники учебы, призеры олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований, волонтеры - 20 лучших школьников из разных регионов страны - получили свой первый паспорт из рук председателя Совета Республики Натальи Кочановой.
Событие в канун Дня Конституции для юношей и девушек, которым исполнилось 14 лет, знаковое. Место и повод пусть официальные, но атмосфера домашняя и доверительная, с чаем и конфетами. Говорили о нравственности, о дружбе и семье, о будущем личном и всей нашей страны.
"Эмоции незабываемые, останутся, мне кажется, на всю жизнь. Для меня получение паспорта - это шаг во взрослую жизнь, открытие новых возможностей", - рассказала учащаяся СШ № 2 г. п. Смиловичи Янина Сохарь.
Это действительно такой праздник. Потому что мы можем пообщаться с ребятами и увидеть, насколько важно для них это событие. Очень хорошая, на мой взгляд, традиция, которая сложилась в нашей стране. И мы всякий раз с огромной радостью принимаем участие в этой акции.
Традиция торжественно вручать первые паспорта юношам и девушкам в канун Дня Конституции существует в нашей стране уже два десятка лет, но в этом году повод особенный, ведь Основному закону страны исполняется 30 лет. Акция "Мы - граждане Беларуси" продлится до 15 марта.
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