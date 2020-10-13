Еще пример действий “змагароў”. Минувшей ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова. Момент инцидента попал на камеры наблюдения. Происшествие случилось под утро. Во двор милиции неизвестные забросили три бутылки с зажигательной смесью. Один из снарядов попал в служебный автобус, тот загорелся. Пламя оперативно потушили. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причастные к преступлению устанавливаются.