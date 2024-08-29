В совместных учениях ОДКБ осенью примут участие более 5 тыс. военнослужащих

В совместных командно-штабных и специальных учениях ОДКБ, которые пройдут этой осенью, примет участие более 5 тыс. военнослужащих и свыше 900 единиц вооружения, военной и специальной техники. Об этом во время онлайн-брифинга заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.



Как стало известно, учения "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" в этом году пройдут в первой половине сентября в Кыргызстане. А в начале октября в Казахстане состоится командно-штабные маневры с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство". На завершающем этапе в середине октября пройдет совместное учение "Рубеж-2024" с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона на территории Таджикистана.