В Совмине на сегодня запланирована встреча с министром энергетики Виктором Каранкевичем, 19 февраля прием проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. 21 февраля на вопросы граждан ответит министр связи и информатизации Констатин Шульган. Приемы будут проходить весь февраль. Начало встреч в 10 утра и только по предварительной записи.