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В Союзном государстве обсуждается создание общей базы вакцинированных граждан
Общая база вакцинированных, производство вакцины "Спутник V", признание сертификатов. В Москве прошла совместная коллегия минздравов Беларуси и России. Основная тема - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи. Как отметил министр здравоохранения Беларуси, в следующем году в нашей стране будет полностью локализовано производство вакцины "Спутник V". Сейчас идут переговоры с производителями других российских вакцин об организации их производства на белорусских предприятиях. Также участники коллегии обсудили вопрос признания сертификатов вакцинации от COVID-19 в Беларуси и России.
Безусловно, это важно со всех точек зрения. Открытость границ в условиях пандемии подразумевает под собой обеспечение безопасности и в том числе взаимное признание сертификатов о вакцинации, тем более подавляющее большинство в Беларуси вакцинировано "Спутником V".
Во время коллегии говорили и о создании общей базы вакцинированных граждан Беларуси и России в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Первый шаг в этом направлении уже сделан. Это внедрение взаимного признания тестирования "Путешествую без COVID-19".
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