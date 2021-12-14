В Союзном государстве обсуждается создание общей базы вакцинированных граждан

Безусловно, это важно со всех точек зрения. Открытость границ в условиях пандемии подразумевает под собой обеспечение безопасности и в том числе взаимное признание сертификатов о вакцинации, тем более подавляющее большинство в Беларуси вакцинировано "Спутником V".

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси