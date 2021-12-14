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В Союзном государстве обсуждается создание общей базы вакцинированных граждан

Общая база вакцинированных, производство вакцины "Спутник V", признание сертификатов. В Москве прошла совместная коллегия минздравов Беларуси и России. Основная тема - совершенствование системы контроля качества медицинской помощи. Как отметил министр здравоохранения Беларуси, в следующем году в нашей стране будет полностью локализовано производство вакцины "Спутник V". Сейчас идут переговоры с производителями других российских вакцин об организации их производства на белорусских предприятиях. Также участники коллегии обсудили вопрос признания сертификатов вакцинации от COVID-19 в Беларуси и России.

Безусловно, это важно со всех точек зрения. Открытость границ в условиях пандемии подразумевает под собой обеспечение безопасности и в том числе взаимное признание сертификатов о вакцинации, тем более подавляющее большинство в Беларуси вакцинировано "Спутником V".
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси

Во время коллегии говорили и о создании общей базы вакцинированных граждан Беларуси и России в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Первый шаг в этом направлении уже сделан. Это внедрение взаимного признания тестирования "Путешествую без COVID-19".

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