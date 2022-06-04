В Спасо-Евфросиниевском монастыре готовятся отметить 1030-летие православия на белорусских землях

Верующие отмечают 1030-летие православия в Беларуси. Основные мероприятия пройдут в Полоцке. Именно здесь в 992 году была образована первая на территории Беларуси епископская кафедра. Паломники уже прибывают в Спасо-Евфросиниевский монастырь на богослужение. В воскресенье, 5 июня, (в День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой) в Софийском соборе пройдет божественная литургия. После этого состоится крестный ход до монастыря. В Крестовоздвиженском соборе божественную литургию совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.