3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Спасо-Евфросиниевском монастыре готовятся отметить 1030-летие православия на белорусских землях
Верующие отмечают 1030-летие православия в Беларуси. Основные мероприятия пройдут в Полоцке. Именно здесь в 992 году была образована первая на территории Беларуси епископская кафедра. Паломники уже прибывают в Спасо-Евфросиниевский монастырь на богослужение. В воскресенье, 5 июня, (в День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой) в Софийском соборе пройдет божественная литургия. После этого состоится крестный ход до монастыря. В Крестовоздвиженском соборе божественную литургию совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
С трепетом ждем праздник, чтобы прославить ее, прославить Бога. Чтобы все люди тоже прочувствовали эту радость, благодать, которую они получают в нашей обители.
И юбилей 1030-летия, и празднование Дня преподобной Евфросинии, и приезжает наш святейший Патриарх Кирилл - это великая милость божья для всего нашего народа. Ведь чем больше мы прославляем творца, тем больше получаем милосердия.
Спасо-Евфросиниевский монастырь - центр паломничества верующих из разных уголков земли. Сюда приезжают, чтобы попросить у белорусской заступницы помощи и приложиться к мощам преподобной.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все