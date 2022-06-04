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В Спасо-Евфросиниевском монастыре готовятся отметить 1030-летие православия на белорусских землях

Верующие отмечают 1030-летие православия в Беларуси. Основные мероприятия пройдут в Полоцке. Именно здесь в 992 году была образована первая на территории Беларуси епископская кафедра. Паломники уже прибывают в Спасо-Евфросиниевский монастырь на богослужение. В воскресенье, 5 июня, (в День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой) в Софийском соборе пройдет божественная литургия. После этого состоится крестный ход до монастыря. В Крестовоздвиженском соборе божественную литургию совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С трепетом ждем праздник, чтобы прославить ее, прославить Бога. Чтобы все люди тоже прочувствовали эту радость, благодать, которую они получают в нашей обители.
Монахиня Екатерина, насельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря
И юбилей 1030-летия, и празднование Дня преподобной Евфросинии, и приезжает наш святейший Патриарх Кирилл - это великая милость божья для всего нашего народа. Ведь чем больше мы прославляем творца, тем больше получаем милосердия.
Игуменья Евдокия (Левшук), настоятельница полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря

Спасо-Евфросиниевский монастырь - центр паломничества верующих из разных уголков земли. Сюда приезжают, чтобы попросить у белорусской заступницы помощи и приложиться к мощам преподобной.

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