В специализированном лицее МВД вручили аттестаты

Их получили 47 человек. За четыре года кроме общеобразовательного курса, дисциплины и жизни по распорядку ребята усвоили азы службы в органах внутренних дел. Как говорят в самом лицее, это, по сути, будущий кадровый резерв для силовых структур.Особый ритуал для каждого выпускника - прощание со знаменем лицея. Уже в скором времени юношей ждет поступление в вузы.



