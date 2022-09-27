В спорткомплексе "Раубичи" проводят модернизацию нового спуска

Спорткомплекс "Раубичи" продолжает обновление инфраструктуры и готовится к проведению этапа Кубка мира по фристайлу.

Специалисты проводят модернизацию нового спуска, идет строительство судейского павильона с литым стеклом без рам для лучшего обзора, а также павильона ожидания для спортсменов. Он будет обогреваться. Масштабную реконструкцию обязательно оценят фристайлисты.

Также увеличена длина разгонного трамплина, что позволит развить большую скорость, и соответственно спортсмены смогут выполнять более сложные прыжки. Работы по модернизации планируют завершить уже в октябре - к началу сезона.