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В спорткомплексе "Стайки" проходит спартакиада работников Комитета государственного контроля
Испытывают свои силы не только военные. В спорткомплексе "Стайки" проходит ежегодная спартакиада работников Комитета государственного контроля. Она же и завершает череду праздничных мероприятий, связанных с вековым юбилеем ведомства. Более 200 человек - это не только столичные контролеры, но и сотрудники из всех областей Беларуси - разыграют награды в десяти видах спорта. Среди них плавание, мини-футбол, стрельба и легкая атлетика. Итоги спартакиады подведут завтра. Ранее лучшей становилась команда Центрального аппарата.
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