В спорткомплексе в Силичах сегодня откроют две трассы для горнолыжников

Уже сегодня в 17:00 в спорткомплексе в Силичах откроют две из трех основных трасс для горнолыжников: общая протяженность маршрута более полутора километров. В центре уже неделю как работает учебная трасса, сейчас готовят к запуску самый крутой, второй склон, где угол наклона достигает 40 %. Стать на лыжи или сноуборд сейчас в Беларуси может каждый: с новичками занимаются опытные инструкторы, в распоряжении всех любителей активного отдыха - прокат спортивного инвентаря. В этом сезоне интерес к "морозному драйву" на склонах повышенный не только у белорусов.



А завтра, 12-го числа 12-го месяца в 12-ть часов в горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе "Логойск" в честь открытия сезона пройдет большой спортивный семейный праздник.



