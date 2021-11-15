В Средиземном море спасена большая группа мигрантов

Пока Запад занят кризисом на восточных рубежах ЕС, мигранты продолжают прибывать в Европу через Средиземное море. Накануне береговая охрана Италии спасла более 300 человек. В основном это беженцы из Египта. Лодка, в которой они пытались пересечь море, попала в сильный шторм и потерпела крушение. Спасательная операция проводилась в несколько этапов. Затем пострадавших доставили в порт региона Калабрия, где добровольцы обеспечили людей обувью, одеялами и продуктами питания. Только за этот год, по данным властей, в Италию морским путем прибыло около 58 тысяч мигрантов.