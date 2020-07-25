В среднем каждый день в Беларуси спасатели дарят вторую жизнь 12 людям. Как готовят будущих героев?





Курсантов учат оказывать первую помощь пострадавшим

Если спасатели оказались на месте ЧП раньше медиков, оказание первой помощи ложится на их плечи. Остановить артериальное кровотечение на руке и ноге помогает манекен Жорик. Из него сочится кровь, слышны крики и стоны - подобные занятия у курсантов проводятся регулярно, раз в месяц.

Андрей Корускевич, начальник кафедры университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

"В университете 6 факультетов, обучают не только юношей и девушек. Обучают гражданских специалистов, офицеров. Основные специальности - предупреждение и ликвидация ЧС и пожарно-промышленная безопасность".

Помните историю из детства? В темной-темной комнате была темная-темная дверь. Так вот, это именно про такой тренажер, который имитирует закопченные стены в подвале. Здесь абсолютно все черное, специально для нас здесь включили свет, на самом деле спасатели работают в абсолютной темноте.





В среднем спасатели ежедневно дарят вторую жизнь 12 пострадавшим