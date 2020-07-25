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В среднем каждый день в Беларуси спасатели дарят вторую жизнь 12 людям. Как готовят будущих героев?


Курсантов учат оказывать первую помощь пострадавшим

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Если спасатели оказались на месте ЧП раньше медиков, оказание первой помощи ложится на их плечи. Остановить артериальное кровотечение на руке и ноге помогает манекен Жорик. Из него сочится кровь, слышны крики и стоны - подобные занятия у курсантов проводятся регулярно, раз в месяц.

Андрей Корускевич, начальник кафедры университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

"В университете 6 факультетов, обучают не только юношей и девушек. Обучают гражданских специалистов, офицеров. Основные специальности - предупреждение и ликвидация ЧС и пожарно-промышленная безопасность".

Помните историю из детства? В темной-темной комнате была темная-темная дверь. Так вот, это именно про такой тренажер, который имитирует закопченные стены в подвале. Здесь абсолютно все черное, специально для нас здесь включили свет, на самом деле спасатели работают в абсолютной темноте.


В среднем спасатели ежедневно дарят вторую жизнь 12 пострадавшим

Многие практические занятия напоминают квест с целым набором правил и заданий. Обучение в игровой форме всегда усваивается лучше. В темноте курсанту нужно не только найти пострадавшего или ликвидировать пожар - важно научиться ориентироваться в пространстве, что поможет спасти жизнь и себе и пострадавшему. В среднем каждый день в Беларуси спасатели дарят вторую жизнь 12 людям.

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