В средневековом пещерном храме Крыма нашли что-то необычное

В средневековом пещерном храме Кильсе-Тубю на Мангупском плато в Бахчисарайском районе в Крыму нашли необычные артефакты из египетского фаянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссыкой на"ForPost".



Среди них "подвески, бусины, пуговицы с изображением антропоморфных фигур". Уникальность находки в том, что предметы выполнены из египетского фаянса. Обычно подобные экземпляры встречаются на памятниках времен античности и римской эпохи, объясняет доцент кафедры археологии и всеобщей истории КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.

"Здесь же речь идет о христианском комплексе XIV-XV веков, -и это удивительно", -говорит ученый.

Еще в культурном слое церкви и в погребениях рядом с ней нашли фрагменты "крестов, использовавшихся для украшения как самого церковного зала, так и одежды и книг", говорится в публикации.