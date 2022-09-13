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В средневековом пещерном храме Крыма нашли что-то необычное
В средневековом пещерном храме Кильсе-Тубю на Мангупском плато в Бахчисарайском районе в Крыму нашли необычные артефакты из египетского фаянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссыкой на"ForPost".
Среди них "подвески, бусины, пуговицы с изображением антропоморфных фигур". Уникальность находки в том, что предметы выполнены из египетского фаянса. Обычно подобные экземпляры встречаются на памятниках времен античности и римской эпохи, объясняет доцент кафедры археологии и всеобщей истории КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.
"Здесь же речь идет о христианском комплексе XIV-XV веков, -и это удивительно", -говорит ученый.
Еще в культурном слое церкви и в погребениях рядом с ней нашли фрагменты "крестов, использовавшихся для украшения как самого церковного зала, так и одежды и книг", говорится в публикации.
© Фото пресс-службыКФУ им. В.И. Вернадского
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