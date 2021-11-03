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В СШ № 101 г. Минска прошла военно-спортивная игра
В столичной школе №101 со спортивным задором встретили начало осенних каникул. Вместе с военнослужащими ученики прошли полосу препятствий, показали хорошую физическую подготовку. Программа школьных стартов насыщенная: от силовых упражнений до заданий на знания правил безопасного поведения. Такие мероприятия позволяют не только поддерживать детей в хорошей физической форме, но и познакомить молодое поколение с профессией защитника Отечества.
Участников эстафеты впечатлили и показательные выступления служащих воинских частей. Школьники оценили их физическую подготовку, работу кинологов, приемы рукопашного боя и даже акробатические трюки.
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