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В СШ № 101 г. Минска прошла военно-спортивная игра

В столичной школе №101 со спортивным задором встретили начало осенних каникул. Вместе с военнослужащими ученики прошли полосу препятствий, показали хорошую физическую подготовку. Программа школьных стартов насыщенная: от силовых упражнений до заданий на знания правил безопасного поведения. Такие мероприятия позволяют не только поддерживать детей в хорошей физической форме, но и познакомить молодое поколение с профессией защитника Отечества.

Участников эстафеты впечатлили и показательные выступления служащих воинских частей. Школьники оценили их физическую подготовку, работу кинологов, приемы рукопашного боя и даже акробатические трюки.

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