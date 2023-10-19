Может они просто хотят быть в тренде?! В США неизвестные напали на бутик Гуччи и похитили товаров на 50 тыс. долларов. Момент налета зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как пятеро грабителей проталкиваются мимо охранника и врываются в магазин. Там они хватают все, что попадается под руку. Четверым налетчикам удалось скрыться, лишь одного полицейские задержали на месте преступления.