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В США основные СМИ полностью подчиняются приказам Белого дома и спецслужб - Пападопулос
В Соединенных Штатах Америки основные средства массовой информации полностью подчиняются приказам Белого дома и спецслужб. Об этом в программе"Актуальное интервью"на канале "Беларусь 1" заявил советник Дональда Трампа в избирательной кампании 2016 года Джордж Пападопулос.
Американская пресса называет белорусские, российские и другие средства массовой информации "пропагандой государства". Но это все фейк, считает политик.
По факту в США основные СМИ, не считая Fox News и некоторых консервативных изданий, полностью подчиняются приказам Белого дома и спецслужб, уверен он.
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Однозначно американские СМИ не независимы. Они специально клевещут на консерваторов. Они выполняют приказы демократов, разведывательного сообщества и военных. И они были одним из наиболее важных инструментов демократов для уничтожения сторонников Трампа, описал ситуацию Джордж Пападопулос.
Что касается простых американцев, то, по его словам, их беспокоит свобода слова в Америке и коррупция в федеральных органах.
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