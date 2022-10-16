Развал Евросоюза может стать одним из последствий глобального противостояния в Украине. Конфликт оголил многолетние противоречия между странами. Германия уже не в состоянии контролировать ситуацию и добиваться принятия нужных решений.

Олаф Шольц предложил реформировать основополагающие принципы и отменить требование единогласного решения в вопросах внешней политики. Отчаянная попытка бундестага сохранить влияние в регионе сопровождается постоянными атаками Польши. В США решили наказать слишком своевольную Германию и делают ставку на Варшаву. Подробнее в рубрике "Скриншот".

США уничтожает Германию. Красный свет загорелся на светофорном правительстве бундестага. Белый дом развалил ось Берлин - Москва - Париж. Франко-германская солидарность, подкрепленная дешевыми энергоносителями из России долгие годы, была серьезным вызовом для звездно-полосатой империи. Инициатива Меркель и Макрона по освобождению Европы от оккупационных войск НАТО и созданию собственной армии стала посягательством на гегемонию США. Нынешние демарши Германии по поставкам вооружения Украину усилили очевидные противоречия. В Вашингтоне приняли решение загнать официальный Берлин под плинтус европейской истории. Я Андрей Сыч.Давайте разбираться.





Глобальное противостояние, которое развернулось на территории Украины, неминуемо завершится полным переформатированием политического ландшафта Европы. Благополучие стран Евросоюза базировалось на плодотворном взаимодействии с Россией. Дешевые энергоносители обеспечивали последовательное развитие промышленности и технологий. И это сегодня с долей сожаления признает даже глава евродипломатии Жозеп Боррель: "Наше процветание было основано на дешевой энергии, поступающей из России", - глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Германия, выступая долгие годы логистическим хабом по распределению энергоносителей в Европе, имела с этого еще и политические дивиденды. Уничтожение газопроводов "Северного потока" ослабило рычаг влияния Берлина. Фактически таким образом Германия не только утратит свой политический вес в регионе, но и лишится своего промышленного потенциала, а значит и экономических возможностей.

Уже ряд предприятий рассматривает варианты переноса своих мощностей в другие страны. В частности, к американским партнерам.





Дело в том, что в 1979 году, когда возникли первые санкции мировых держав против строительства Уренгой - Помара - Ужгород, нефтепровода, идущего на Германию, заметьте, был такой же саботаж, такие же движения не дать усиления Германии. Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM

В период строительства газопровода Уренгой - Помара - Ужгород экономические санкции США распространялись в том числе и на оборудование, производимое иностранными компаниями по американским лицензиям. Это звучит, конечно, как фантастика, но тогда еще в Европе были не менеджеры, а национальные лидеры, которые поддержали своих производителей, объявив американские санкции незаконными. В результате Рональд Рейган был вынужден отменить эмбарго. Сегодня временщики, стоящие во главе европейских государств, безропотно наблюдают, как Белый дом реализует свои планы, невзирая на их интересы. Шольц сперва уныло свистел в турбину, а после диверсии на газопроводе просто развел руками. Мол, таков путь. Глава Минфина Франции неуверенно пробормотал, что США на фоне кризиса продают сжиженный природный газ на мировом рынке в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам.

"Мы должны выйти на более сбалансированные экономические отношения в энергетическом вопросе между нашими американскими партнерами и европейским континентом", - министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэр.





Ось Париж - Берлин целенаправленно и методично лишают лидерства в Евросоюзе. В Белом доме ставки сделаны на покорную Варшаву, которая не только готова беспрекословно подчиняться, но и с удовольствием проявляет инициативу по реализации американских интересов в регионе. Из Польши делают новую Германию, она должна стать новым хабом "демократических" энергоносителей и соответственно сыграть ключевую политическую роль.

Польша выбрала путь по переключению всех энергопотоков на себя и по превращению себя и экономически, и политически в одно из центральных стран в Центральной и Восточной Европе. Это и действия Польши по дипломатическому объединению этих стран, мы наблюдаем - это откровенная попытка сделать Украину своим сателлитом, это и подчинение уже практически политических действий Прибалтики. Алексей Беляев, политолог