В США создали опаснейший штамм коронавируса

Американские власти желают завоевать мир не только с помощью оружия, но и опасными генетическими манипуляциями. В лаборатории Бостона создали новый смертоносный штамм COVID-19. "Омикрон" соединили с оригинальным уханьским вирусом. Получился опаснейший заразный штамм, летальность которого достигла 80 % у мышей, на которых и проводили эксперименты. Также ученые заразили человеческие клетки и выяснили, что новый штамм в 5 раз заразнее "омикрона". Исследования проводились якобы для того, чтобы опередить будущую пандемию и создать улучшенную версию вакцины. Очевидно, что США продолжают опасные опыты с вирусами, несмотря на опасения, что подобные методы и могли спровоцировать пандемию. А ведь только что журнал Lancet опубликовал доклад международной комиссии по коронавирусу. В своих выводах более 40 ученых назвали лабораторное происхождение COVID одной из главнейших версий. При этом США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов.