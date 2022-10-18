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В США создали опаснейший штамм коронавируса
Американские власти желают завоевать мир не только с помощью оружия, но и опасными генетическими манипуляциями. В лаборатории Бостона создали новый смертоносный штамм COVID-19. "Омикрон" соединили с оригинальным уханьским вирусом. Получился опаснейший заразный штамм, летальность которого достигла 80 % у мышей, на которых и проводили эксперименты. Также ученые заразили человеческие клетки и выяснили, что новый штамм в 5 раз заразнее "омикрона". Исследования проводились якобы для того, чтобы опередить будущую пандемию и создать улучшенную версию вакцины. Очевидно, что США продолжают опасные опыты с вирусами, несмотря на опасения, что подобные методы и могли спровоцировать пандемию. А ведь только что журнал Lancet опубликовал доклад международной комиссии по коронавирусу. В своих выводах более 40 ученых назвали лабораторное происхождение COVID одной из главнейших версий. При этом США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов.
Фото: pixabay
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