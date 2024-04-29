В США выступления против уничтожения Палестины закончились массовыми арестами - американскую демократию в действии разберем по фактам

Волны протестов сотрясают США. За последние 10 дней арестованы не менее 900 мирных протестующих. Сразу после того как Вашингтон одобрил новый пакет помощи Израилю, студенты по всей Америке вышли с антивоенными демонстрациями. Но их демократические права на свободу слова раскрошили дубинками и резиновыми пулями американские силовики.

На данный момент к масштабной университетской забастовке присоединилось около 40 учебных заведений. Среди них такие известные альма-матер, как Йельский, Гарвардский и Принстонский университеты, а также Массачусетский технологический институт.

Обостряют ситуацию внутренние проблемы США, о которых в Белом доме будто забыли. О странной демократии - авторский комментарий Марии Петрашко.

Что такое американская демократия? Нет, я не прошу определения из книжек. Давайте по факту. Американская демократия, это, например, когда с подачи и поддержки Вашингтона в руины превращают сектор Газа. Погибло свыше 34 тыс. человек, около 25 тыс. из них женщины и дети. Но тех граждан "свободной" Америки, которые воспользовались своим демократическим правом осудить массовые убийства палестинцев, просто избили и арестовали. Могли бы и пристрелить даже по старой американской традиции. Это ж демократия. Это Америка!

Подавления протестов

В 2020-м Вашингтон осудил действия белорусских силовиков - за то, что не были настолько жестоки, как американские?

Американцы, вы невероятные. Задержано, правда, не менее 900 человек. Резиновыми пулями и слезоточивым газом полиция разгоняла протесты в Джорджии - они же мирные студенты, дети. Растоптан палаточный лагерь в кампусе университета Эмори в Декейтере. Тоже самое - в Атланте.

Несколько дней назад студенческие палаточные городки были снесены в Йельском иКолумбийском университетах.

Стоп. А как же свобода слова? Мирные протестующие просто выразили свою позицию.

Бей своих, чтобы чужие боялись. Причем бьют то молодое поколение образованных американцев.

"Я осуждаю тех, кто не понимает, что происходит с палестинцами. Я запустил программу, чтобы разобраться с этим", - объясняет американский президент.

Байден осуждает тех, кто не рад массовому убийству палестинцев, получается, вот он человек, для которого придумали кликуху Кровавый диктатор.





В отличие от Байдена реально разбирающиеся в политике люди понимают, что разгорается серьезный внутриполитический кризис. Пока в Белом доме занимаются внутренней политикой Украины, стран Евросоюза и Ближнего Востока, в самих Штатах зреют серьезные проблемы с экономикой и социальной сферой. Издание TheWashington Post собрало мнения о происходящем:









Организовывая цветные революции по всему миру, Вашингтон работает с умами бессознательных студентов - самой пылкой и неравнодушной прослойки населения. Но кто сказал, что эта игра в одни ворота? И что ястребы не станут использовать тот же метод во время собственной внутриполитической борьбы.

Постоянные споры в конгрессе, рекордная инфляция и вязкая, неудачная украинская кампания утомили американский политический истеблишмент. Все понимают - пора наводить порядок у себя в стране,пока не поздно.