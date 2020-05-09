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В Станькове воссоздали партизанский лагерь
День Победы - праздник, который объединяет всю страну! В каждом районе Беларуси сегодня десятки своих мероприятий. Точкой в центральном регионе стал комплекс "Станьково". Там сейчас работает наш корреспондент Антон Малюта.
С праздником! Мы сейчас в 40 километрах от Минска, в Станькове, которое хорошо известно своей военной историей. И связано это с партизанским движением. Чтобы помнить подвиги этих людей, здесь воссоздали партизанский лагерь, каких в округе было несколько. Землянки, медсанчасть, баня, типография, мастерская и даже лесная школа - все в точной копии: в натуральную величину и по документальным источникам, которые находятся в Музее Великой Отечественной войны.
К юбилею Победы партизанский лагерь стал действительно интерактивным: каждый, кто сюда пришел, может узнать и своими глазами увидеть, как они жили, работали в полевых условиях. Здесь же полевая кухня, военное кино и еще много других локаций. Напомним, что партизанское движение в Беларуси было массовым - это десятки тысяч человек, которые защищали свою Родину и действительно приблизили день Великой Победы. Узнать подробно о том, как это было, сегодня хороший повод. Организаторы ждут всех желающих. Все площадки будут работать ближайшие несколько часов. Вход свободный. Мне же остается еще раз поздравить с Днем Великой Победы!
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