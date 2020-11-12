В Старых Дорогах прошла церемония закладки капсулы для потомков

В Старых Дорогах сегодня дали старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Здесь прошла торжественная церемония закладки капсулы, которую потомки откроют через полвека. Спортивный объект важный и долгожданный для местных жителей. В комплексе разместится бассейн, тренажерные залы, а также фитнес-зоны для взрослых и самых маленьких.