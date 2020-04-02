В стационарах Беларуси находятся 254 пациента с COVID-19

В Беларуси регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. Об этом сообщил Минздрав. Большинство случаев - это выявленные контакты первого и второго уровней. C целью полного выявления всех возможных случаев начато тестирование пациентов со среднетяжелым течением пневмоний. Сейчас под медицинским наблюдениемкак контакты первого и второго уровнянаходятся 9 299 человек. Из них1943 - в стационаре. Также в больницах сейчас 254 пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирус".



