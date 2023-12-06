В Стайках на автодроме открылась школа зимнего дрифта

Любой желающий может научиться, мы учим детей с 13 лет. Много ребят приходят. У нас закрытая площадка, мы проводим тренировки два раза в неделю по мокрому и сухому покрытию, по льду и снегу.

Антон Поздняков, организатор соревнований по дрифту