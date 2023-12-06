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В Стайках на автодроме открылась школа зимнего дрифта

Среди зимних развлечений появились гонки на четырехколесных спортивных болидах. Дрифт по снежной трассе на спорткарах на автодроме в Стайках. Профессионалы демонстрируют мастерство на виражах, а инструкторы обучают навыкам зимнего вождения новичков. Всю дистанцию спорткар нужно удерживать в заносе, при этом попадать в обозначенные судьями траектории.

Любой желающий может научиться, мы учим детей с 13 лет. Много ребят приходят. У нас закрытая площадка, мы проводим тренировки два раза в неделю по мокрому и сухому покрытию, по льду и снегу.
Антон Поздняков, организатор соревнований по дрифту

Экстремальное вождение на специально оборудованной трассе под руководством опытных инструкторов позволяет стать более уверенным водителем и в условиях городского трафика.

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