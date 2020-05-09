Великий подвиг сегодня вспоминают и там, где началась война. Брестская крепость-герой сорвала все планы противника и с первых минут Великой Отечественной дала знать, что мы просто так свою землю не отдадим. Сегодня, спустя без малого 79 лет, в стенах Брестской крепости прошел марш Победы. Дань памяти героям, которые погибли в июне 1941 года.Наш корреспондент Мария Тройнич расскажет подробнее.



В Бресте праздник Победы начался с легендарной цитадели. С самого утра в Брестскую крепость несут цветы. Сотни людей посчитали своим долгом почтить память защитников. Противник рассчитывал захватить цитадель всего за восемь часов. Но крепость продержалась больше месяца. Защитники умирали, но не сдавались. Мужество героев стало символом в борьбе за Родину. Сегодня в их честь - марш Победы. По традиции 9 Мая на площадь церемониалов выносят реликвию - боевое знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.







Несмотря на жестокие бои, защитникам удалось спрятать материю в одном из казематов. А уже после войны красноармейцы вернулись, и нашли знамя - для памяти будущих поколений. Сказать им спасибо за мирное небо в цитадель сегодня приходят целыми семьями



Сегодня в крепости провели международную акцию "Метр Победы". На каждой ленте - особенная вышивка. Мастерицы из разных стран вышили символы войны и Победы своей Родины. Работы прислали разных городов Беларуси, России, Украины и даже Кипра. Финальным аккордом празднования юбилея Великой Победы станет праздничный фейерверк. Он раскрасит небо над Брестской крепостью в 23 часа.





