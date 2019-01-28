3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Столбцах и деревне Слобода после нападения бешеного волка введен карантин
Большой резонанс в обществе вызвали события этих выходных дней в одном из регионов Беларуси. Нападение дикого животного на людей. В Столбцах и деревне Слобода на два месяца введен карантин - такое решение сегодня принял местный райисполком после нападения волка на людей. Лабораторное исследование головного мозга животного показало, что он был заражен бешенством. С завтрашнего дня в регионе начинается вакцинация домашних животных. В минувшую субботу поздно вечером в милицию поступило несколько сообщений о нападении волка. Владимир Королев передает с места событий.
Нападение на людей в деревне Слобода - тема номер один для всего Столбцовского района. Первые жертвы волка шли с электрички домой. Во дворе одного из пострадавших до сих пор следы крови.
Итог кровавой бойни - четверо пострадавших. Множественные кусаные раны, одна из женщин до сих пор в тяжелом состоянии. Волк убит.
Лабораторное исследование головного мозга животного показало, что он был заражен бешенством. В регионе объявлен карантин. Такое решение принял Столбцовский райисполком.
Карантин в Столбцах и деревне Слобода продлится до 26 марта. С завтрашнего дня продлевается режим работы ветстанций. Специалистам предстоит привить от бешенства всех домашних животных, которые попадают в зону риска.
В ближайшее время ветеринары посетят все подворья в деревне Слобода. Жители Столбцов обязаны сами посетить ветстанцию для их же безопасности.Это очень опасно, бешенство приводит к гибели.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов