В Столбцах и деревне Слобода после нападения бешеного волка введен карантин

Большой резонанс в обществе вызвали события этих выходных дней в одном из регионов Беларуси. Нападение дикого животного на людей. В Столбцах и деревне Слобода на два месяца введен карантин - такое решение сегодня принял местный райисполком после нападения волка на людей. Лабораторное исследование головного мозга животного показало, что он был заражен бешенством. С завтрашнего дня в регионе начинается вакцинация домашних животных. В минувшую субботу поздно вечером в милицию поступило несколько сообщений о нападении волка. Владимир Королев передает с места событий.



Нападение на людей в деревне Слобода - тема номер один для всего Столбцовского района. Первые жертвы волка шли с электрички домой. Во дворе одного из пострадавших до сих пор следы крови.



Итог кровавой бойни - четверо пострадавших. Множественные кусаные раны, одна из женщин до сих пор в тяжелом состоянии. Волк убит.



Лабораторное исследование головного мозга животного показало, что он был заражен бешенством. В регионе объявлен карантин. Такое решение принял Столбцовский райисполком.



Карантин в Столбцах и деревне Слобода продлится до 26 марта. С завтрашнего дня продлевается режим работы ветстанций. Специалистам предстоит привить от бешенства всех домашних животных, которые попадают в зону риска.



В ближайшее время ветеринары посетят все подворья в деревне Слобода. Жители Столбцов обязаны сами посетить ветстанцию для их же безопасности.Это очень опасно, бешенство приводит к гибели.