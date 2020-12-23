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В Столбцах после реставрации открыли городскую автостанцию

Цифровое расписание автобусных рейсов, обновленный зал ожидания и налаженная безбарьерная среда. Новый современный формат для улучшения качества перевозок в Столбцах - после реставрации здесь открыли городскую автостанцию. Объект был построен еще в 60-х годах прошлого века. В начале этого года на станции начался капремонт. Выполнили его в срок. В ближайшее время автовокзал начнет функционировать в полном объеме.

В следующем году Столбцы примут “Дожинки”. Администрация готовит город к встрече гостей - здесь налаживают инфраструктуру. Кроме автостанции, в этом году сдали новый многоквартирный дом.

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