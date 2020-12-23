В Столбцах после реставрации открыли городскую автостанцию

Цифровое расписание автобусных рейсов, обновленный зал ожидания и налаженная безбарьерная среда. Новый современный формат для улучшения качества перевозок в Столбцах - после реставрации здесь открыли городскую автостанцию. Объект был построен еще в 60-х годах прошлого века. В начале этого года на станции начался капремонт. Выполнили его в срок. В ближайшее время автовокзал начнет функционировать в полном объеме.