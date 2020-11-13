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В Столбцах продолжается строительство школы на 720 мест
Новые социально значимые объекты появляются на карте Минской области. Так, в Столбцах продолжается строительство средней школы на 720 мест. Она разместится в микрорайоне города, который сейчас активно развивается. Рядом жилые дома и детский садик. В перспективе тут же возведут и еще один. Кроме того, появится и торгово-развлекательный центр. Здание школы построено по индивидуальному проекту и имеет яркий имидж. На территории рядом с учреждением образования будет много возможностей для занятий физкультурой и спортом. Новостройку в Столбцах сдадут уже следующим летом. Еще одной премьерой следующего учебного года станет и новая школа, которую строят в столичном городе-спутнике Смолевичах. А равно через неделю откроется и новый детский сад в Несвиже.
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