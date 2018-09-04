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В Столбцах сегодня представили нового руководителя района

Кадровые изменения в Минской области. В Столбцах сегодня представили нового руководителя района. Возглавлять его будет Денис Колесень. До этого он занимал должность первого заместителя председателя. А поэтому хорошо знаком с вопросами района и местных жителей.

Предыдущий руководитель района переехал на север области. Юрий Горлов возглавил Молодечненский район.

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