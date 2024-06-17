Качество и доступность! Обновление объектов здравоохранения продолжается. Так, например, в Столбцовском районе провели благоустройство всех медучреждений. А это 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 10 амбулаторий и две участковые больницы. Работает и передвижной ФАП. Внутри комната ожидания для пациентов, кабинет приема и смотровой кабинет для женщин. Также можно сделать кардиограмму, сдать анализы, а еще получить инъекции и приобрести медикаменты.