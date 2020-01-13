В Столбцовском районе "Рождественские встречи" прошли для пожилых людей

Поддержку, теплые слова и подарки сегодня, накануне старого Нового года, получили и пожилые люди. Это ветераны войны и труда, которые проживают в доме-интернате в деревне Миколаевщина Столбцовского района. Минский областной Совет депутатов, руководство области и района приехали поздравить тех, кто проживает в доме-интернате, и привезли подарки: денежный сертификат на двадцать тысяч рублей и телевизор. В теплой атмосфере прошла встреча, концертные номера подготовили сами пенсионеры.



Сейчас в доме-интернате проживают 249 человек, среди них - 95 ветеранов труда. Созданы все условия для комфортного проживания. За последнее время здесь даже сложилось несколько семейных пар.



