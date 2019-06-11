В Столбцовской районной больнице открылось новое приемное отделение

В Минской области модернизируют систему здравоохранения. Новое приемное отделение открылось в Столбцовской районной больнице. Распределять потоки пациентов будут в зависимости от состояния человека - помощь ему окажут в зеленой, желтой или красной зоне. Работать эффективнее поможет и система электронной очереди.



В этом году начнет работу и медицинская амбулатория в Хатежине. Масштабную модернизацию проводят также в Борисовской больнице.