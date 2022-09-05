В столичном медколледже открылась лаборатория с симуляционным оборудованием

Манипуляционное оборудование позволяет отрабатывать практические навыки до совершенства. И когда они уже придут в практическое здравоохранение, они не допустят никаких ошибок. Конечно же, это и интересно, это и безопасно, это наглядно, это работа в команде, это приближено к реалистичным событиям в жизни. Разной сложности стимуляторы: и фантомы, и тренажеры по разным дисциплинам. У нас 5 модулей. Это модуль педиатрии, модуль терапии, модуль сестринское дело и манипуляционная техника, модуль акушерства и гинекологии и модуль хирургии.

Ольга Катова, директор Белорусского государственного медицинского колледжа