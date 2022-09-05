3.71 BYN
3.00 BYN
3.41 BYN
В столичном медколледже открылась лаборатория с симуляционным оборудованием
Сегодня в Белорусском государственном медицинском колледже открылась лаборатория по отработке навыков. Она позволит учащимся совершенствовать знания, используя современное оборудование. В его числе манекены-имитаторы для отработки сердечно-легочной реанимации, манекены ребенка, травмированного человека и роженицы. Есть тренажер для отработки внутримышечных инъекций и даже отдельная палата, где учащиеся могут оттачивать навыки медицинского ухода за пациентами. Всего здесь представлено более 138 единиц оборудования, которое было закуплено на общую сумму более 850 тысяч рублей. Все симуляторы компьютеризированы и оснащены датчиками и планшетами.
Манипуляционное оборудование позволяет отрабатывать практические навыки до совершенства. И когда они уже придут в практическое здравоохранение, они не допустят никаких ошибок. Конечно же, это и интересно, это и безопасно, это наглядно, это работа в команде, это приближено к реалистичным событиям в жизни. Разной сложности стимуляторы: и фантомы, и тренажеры по разным дисциплинам. У нас 5 модулей. Это модуль педиатрии, модуль терапии, модуль сестринское дело и манипуляционная техника, модуль акушерства и гинекологии и модуль хирургии.
У нас специально закуплено оборудование, называется телеметр - обучающее оборудование. Учащийся выполняет там практический навык на камеру. С помощью алгоритма определенного действия оборудование оценивает самостоятельно. Плюс дополнительно по окончанию выполнения навыка учащегося преподаватель может просмотреть по записи в отдельности от учащегося выполнение им навыка и оценить работу по алгоритму.
Здесь же прошла встреча с трудовым коллективом. Наталья Кочанова пообщалась с преподавателями и будущими медиками, ответив на все актуальные вопросы. На сегодня в колледже обучаются 1548 человек. На первый курс пришло 690 ребят. Учреждение активно работает и в плане экспорта образовательных услуг. В этом учебном году к занятиям приступили более 25 иностранцев из России, Нигерии, Индии, Грузии, Вьетнама, Азербайджана.