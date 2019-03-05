В столичном метро начали курсировать брендированные вагоны к II Европейским играм

На изображениях олимпийское дерево и цветок папоротника, а также лисенок Лесик демонстрирует 15 видов спорта. Вагоны с яркой символикой можно увидеть на двух линиях метрополитена. Поезда украшают и изображения с логотипом спортивного форума. А внутри вагонов афиши.

На схемах метрополитена отразят и главные спортивные объекты. А для сотрудников подземки в эти дни начались языковые курсы по английскому языку.