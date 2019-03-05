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В столичном метро начали курсировать брендированные вагоны к II Европейским играм
На изображениях олимпийское дерево и цветок папоротника, а также лисенок Лесик демонстрирует 15 видов спорта. Вагоны с яркой символикой можно увидеть на двух линиях метрополитена. Поезда украшают и изображения с логотипом спортивного форума. А внутри вагонов афиши.
На схемах метрополитена отразят и главные спортивные объекты. А для сотрудников подземки в эти дни начались языковые курсы по английскому языку.
Тренинги для волонтеров уже стартовали. Для них начали отшивать и единую форму. А на стеллажах столичных магазинов появляется все больше брендированной продукции. Изображение талисмана будет также на фитнес-браслетах, кепках и термокружках. Напомним, до старта спортивного события этого лета осталось 108 дней.
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